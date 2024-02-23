Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli’de konuştu: Savunmada hedef en üst lig

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EKSİKLERİ TAMAMLAYACAĞIZ: “Sizlerle olmaktan gurur duyuyorum. Eksikleri tamamlayacağız. Mesajlarımızı ulaştıramadığımız vatandaşlarımız varsa mutlaka onlara ulaşacağız. Ülkemize dair hayallerimizi ve hedeflerimizi çok daha etkili bir şekilde anlatmaya devam edeceğiz. CHP başta olmak üzere muhalefetten umudunu kesen insanları da muhabbetle bağrımıza basacağız. Daha fazla koşturarak Denizli’de hak ettiğimiz ve arzuladığımız yere mutlaka geleceğiz. Ülkemizi 21 yılda nasıl kalkınma atılımlarıyla buluşturduysak inşallah Türkiye Yüzyılı’nın inşası da bize nasip olacak.

5.5 MİLYAR DOLAR İHRACAT: Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli ayaklarından biri savunma sanayisi ve teknolojide en üst seviyeye, en üst lige çıkmak. Bu alanda sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Son 1 sene içinde hava, kara, deniz platformlarında onlarca projeyi resmen hizmete aldık. Göreve geldiğimizden bugüne yerli üretimin payını yüzde 80’ler seviyesine çıkardık. Artık ihtiyacımız olan silahların hemen tamamını kendi imkânlarımızla üretebiliyoruz. Bununla da yetinmiyor, dost ve kardeş ülkelere ihracat yapıyoruz. Geçen sene 5.5 milyar dolar savunma ihracatı gerçekleştirdik. Kendi savaş gemisini yapan 10 ülkeden biriyiz. İHA, SİHA, AKINCI en son KAAN’ımız çıktı. Ama bir de bizim çok önemli bir adımımız var. Bir de Kızılelma’mız var. ANKA-3’ün de hizmete girmesiyle bu alanda çığır açtık, açıyoruz.





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KAAN 2028’DE ENVANTERDE: 5’inci nesil savaş uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. 15 yıllık çalışmanın başarısı olan KAAN önemli bir testle kritik eşiği aştı. 2028’de hava envanterimize katılmasını planlıyoruz. Ne derseniz deyin, yaptık gökyüzüyle buluşturduk. Kendi akıllarınca projelerimizle dalga geçtiler. Varsın kulak arkası yapsınlar, biz bunları ciddiye almayacağız.

MAZLUMLARA KOL KANATIZ: Gazze’ye gönderilen insani yardımlar kapsamında, 21 ambulans ile 2 bin 380 tonluk yardım malzemelerini taşıyan bir gemi daha Mısır’ın El-Ariş Limanı’na ulaştı. Daha nice görünür görünmez yardımlarımızla mazlumlara kol kanat çıkıyoruz. Depremin 1. yılında 5 depremzede şehrimizi ziyaret ettik. Her ay 15-20 bin konutu teslim etmeyi planlıyoruz. Yıl sonu hedefimiz 200 bin konutu hak sahiplerine vermektir.”

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ENFLASYON HIZLA DÜŞECEK

2024 yılı için asgari ücretlilerimize, emeklilerimize, kamu görevlilerimize enflasyonun üzerinde zam yaptık. Vatandaşlarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Bu yılın sonuna doğru enflasyonun hızla düşüşüyle inşallah daha rahat nefes alacağız. Verdiğimiz her sözün önce altyapısını kuruyor, sonra da size taahhüdümüzü belirtiyoruz. Denizli’ye bugüne kadar 110 milyar dolar yatırım yaptık. 4280 adet yeni derslik inşa ettik. 63 spor tesisi kazandırdık. İhtiyaç sahibi insanlarımıza 4.3 milyar TL kaynakla destek olduk. TOKİ vasıtasıyla 11 bin 495 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 1911 konutun inşası sürüyor. Akbaş Barajı’ndaki yatırımı içme suyu projesinin bitmesiyle tamamladık. Gerçek Belediyecilik programımızla Denizli’ye daha çok eser ve hizmet kazandıracağız.





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MUHALEFET HOROZ DÖVÜŞÜNDEN BETER

Muhalefetin hali trajikomik. Kendi içlerinde horoz dövüşünden beter haldeler. Horoz dövüşünün bile bir adabı var ama muhalefetin kavgasında onu bile göremiyorsunuz. Dün iltifat yağmuruna tuttuklarına bugün en ağır lafları söylemekten çekinmiyorlar. 9 ay önce beraber ülkeyi yöneteceklerdi, bugün birbirlerinin kuyularını kazıyor, içişlerine müdahale ediyorlar. Cumhurbaşkanı adayı ve yardımcıları için yaptığımız eleştirilerin daha fazlasını şimdi kendileri söylüyorlar. Bunlar Türkiye’de güya yıllarca siyaset yaptılar ama yerli ve milli muhalefet nasıl yapılır öğrenemediler. Şimdi Ankara’da bir apartman dairesi tutmuşlar, oradan siyaset yapıyorlar. Bunlar milletle aynı yöne bakmayı öğrenemediler.