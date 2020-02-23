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AA - İHA
Haber Giriş: 23.02.2020 - 15:12,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı
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Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç’ın dün vefat eden babası Sinan Kılıç son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'ın dün vefat eden babası Sinan Kılıç’ın cenaze namazı Fatih Camii’nde kılındı. Öğle namazının ardından düzenlenen cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TFF eski Başkanı Yıldırım Demirören, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede eski bakan Akif Çağatay Kılıç, taziyeleri kabul etti. Kılıç'ın zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Cenaze namazının kılınmasının ardından Sinan Kılıç için helallik alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı

72 yaşında hayatını kaybeden Sinan Kılıç’ın naaşı Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Edirnekapı Kabristanlığına götürüldü.

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