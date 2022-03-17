Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu topraklar bize şehit ve gazilerimizin emaneti

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni’nde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

376 MADALYA

“Vatanımız, bayrağımız, bağımsızlığımız, ezanımız uğrunda can veren kahramanlarımızın hatıralarını yâd etmek, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize olan şükran borcumuzu ifa etmek üzere bir araya geldik. Ülkemiz genelinde 376 şehit yakını ve gazimize devlet övünç madalyalarını tevcih ediyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı ve Başkomutan olarak siz kardeşlerimin nezdinde tüm şehit yakınlarımıza ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletçe çok iyi biliyoruz ki şehitlerimizin ve gazilerimizin üzerimizdeki haklarını tam manasıyla ödeyemeyiz. Bu topraklar bize can verip canından aziz bildiği vatanını namahrem ellere teslim etmeyen kahramanların emanetidir. Şayet bugün ay yıldızlı bayrağımız 780 bin kilometrekare üzerinde nazlı nazlı dalgalanıyorsa, ezanlarımız gök kubbeyi beş vakit çınlatmaya devam ediyorsa, milletçe tarih sahnesinde varlığımızı özgürce idame ettirebiliyorsak hiç şüphesiz bu şehit ve gazilerimizin fedakârlığı sayesindedir. İstiklal ve istikbalimiz uğrunda ölüme yürüyen şehitlerimizin aynı ulvi dava yolunda yaralanan gazilerimizin bu fedakârlıklarının maddi karşılığı yoktur.

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MİNNET DUYUYORUZ

Türkiye 40 yıldır terör belasıyla mücadele halindedir. Her kesimden binlerce insanımızı, canımızı şehit verdik. Ama kandan ve gözyaşından beslenen bu cinayet şebekesinin ülkemizin şahlanışını engellemesine izin vermedik. Onlar sadece öldürmenin, biz sabırla, kararlılıkla yaşatmanın mücadelesini verdik. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık.”

Gazi Fikret Koçak’ın 2 yaşındaki kızı Ebrar, tören sırasında Cumhurbaşkanı’nın koltuğuna otururken sevimli tavırlarıyla protokolün de yüzünü güldürdü. Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Ebrar’ın Erdoğan’ın koltuğunda oturduğu anları görüntüledi.

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26 ŞEHİT YAKINI VE GAZİYE MADALYA

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Ankara’da 26 şehit yakını ve gaziye Devlet Övünç Madalyası’nı takdim etti. Devlet Övünç Madalyası ile onurlandırılan şehitler ve gaziler şöyle: “Şehit Gökhun Mete Altunbaş, şehit Samet Üstüner, şehit Mustafa Keksin, gazi Aydın Şendere, gazi Ayhan Güney, gazi Ufuk Özçelik, şehit Fikret Aksungur, şehit Burak Coşkun, şehit Ertuğ Güler, gazi Bilal Şener, gazi Hakan Çalmuk, gazi Sadık Savaş, gazi Sedat Kerekli, gazi Gökhan Cin, gazi Yasin Yalçın, şehit Oğuzhan Anar, gazi Mehmet Aytuğ Dikililer, gazi Barış Bıdak, gazi Fikret Koçak, gazi Halil İbrahim Doğansoy, gazi Recep Olt, şehit Sezgin Erdoğan, gazi Bekir Erkin, gazi Ahmet Tekin, şehit Turatbeg Gürocak, şehit Nazım Taşkent.”