Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana’da konuştu: Gazze artık nefes alacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Adana 8. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Suriye’de Baas rejiminin 61 yıllık zulüm düzeni ve 14. yılına giren kanlı savaş nihayet sona erdi. Suriyeli kardeşlerimiz özgürlükleri uğruna 1 milyon kişiyi kurban verdi. Biz mazluma kucak açtık. Garibin elinden tuttuk. Yetime kol kanat gerdik. Soframıza bir tabak da muhacirler için koyduk. Misafir berekettir, rahmettir inancıyla hareket ettik. Biz, gönüllü olarak ülkelerine dönmek isteyen kardeşlerimize gereken kolaylığı gösteriyor ama kimseyi de buna zorlamıyoruz.

SURİYE’Yİ BÖLME PROJELERİ ÇÖKTÜ

Ülkedeki yeni yönetim tüm dini, mezhebi ve etnik kesimleri kucaklayan mutedil bir anlayış sergiliyor. Yeni yönetimin Suriye’nin siyasi ve coğrafi birliğini sağlama yönünde gösterdiği samimi gayreti takdirle izliyoruz. Suriye’yi 3 parçaya bölerek kolayca yutulacak lokmalar haline getirme projesi çökmüştür.

İSRAİL’İN ATEŞKESİ İHLALİNE İZİN VERİLMEMELİ

Bizim de yoğun gayret ve telkinlerimizde Filistin direniş hareketi Hamas ile İsrail arasında ateşkes için mutabakata varıldı. 15 ay sonra inşallah Gazze halkı bir nebze olsun rahat nefes alacak. İsrail, 467 gündür uyguladığı soykırıma ve katliama rağmen Gazzeli kardeşlerimizin direniş iradesini kıramamıştır. İsrail’in özellikle de Netanyahu’nun ateşkes ihlallerinde sicilinin epey kabarık olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu sefer buna izin verilmemeli. Savaş ve insanlık suçu işleyenlerden tek tek hesap sorulması amacıyla verdiğimiz mücadele artarak devam edecek. Ahlaksız iftiralara maruz bırakıldık. Hoyratça ellerine ne geçerse üzerimize fırlattılar. Bunların hiçbirini unutmadık ve unutmayacağız. 3-5 oy uğruna yalan söyleyen müfterileri unutmadık ve unutmayacağız. Bunları yapanların derdi hiçbir zaman Filistin olmadı. Sadece mazlumları istismar ettiler.”

MUHALEFETE YÜKLENDİ: KIRMIZI KARTLA PUZZLE YAPIN

“Birileri kırmızı kart göstermeye gayret ediyor. Varsın onlar devam etsin. Kırmızı kartı kimlerin gösterdiği bellidir. Ama bunlar orta hakemliği yapmadılar. Onların eline kırmızı kart tutuştururuz, yola devam ederiz.

20 YIL FUTBOL OYNADIM

20 yıllık futbolculuk hayatım var, hiç kırmızı kart görmedim. Bu millet, AK Parti’ye hiç kırmızı kart göstermedi. Ama bunlar kırmızı karttan da kurtulamadı. Biz muhalefet gibi hiçbir vizyon ortaya koymadan, hiçbir program geliştirmeden, hiçbir projeye kafa yormadan siyaset yapamayız. Kart oyunlarıyla muhalefetçilik oynayanların içler acısı haline bakarak ‘bu iş tamam’ diyemeyiz. Ana muhalefetin durumunu siz de görüyorsunuz... Biraz ciddiyet, ağırbaşlılık arıyoruz, bulamıyoruz. Gençlerin, çocukların eğlencesi haline geldiler. Sürekli birbirlerine çelme takma derdindeler. Para kuleleri, şişirilmiş konser faturaları ve ihale yolsuzlukları dışında işte bizim eserimiz diye gösterebilecekleri hiçbir icraatları yok. Şimdi de çıkmışlar savaş ilanından söz ediyorlar. Sayın Özel’e buradan soruyorum; Ya Allah aşkına sen neyi biliyorsun da bunları bileceksin? Esad uçakla kaçarken, bir an önce Esad’la görüşülmeli diyen sen değil misin? Yargıyı, bizi, mahkemeleri suçlayacağına CHP’yi zehirli bir sarmaşık gibi saran soygun düzeniyle gidip mücadele etsene. CHP lideri Sayın Özel’e samimi tavsiyem şudur, bu işleri bırakın, gidin kart oyunu oynayın, poker masalarında kart dağıtın, kırmızı kartlardan puzzle yapın.”

PARTİLİLERE SESLENDİ: NEFSİMİZİ AYAKLAR ALTINA ALACAĞIZ

“Bulunduğumuz her makam milletimizin bize emanetidir. Hırsı, kibri, senlik-benlik kavgasını yanımıza yanaştırmadan aşkla hizmet etmektir. Bizim büyük hedeflerimiz var. Bunun için nefsimizi ayaklar altına alacağız. Gerekirse her türlü fedakârlıkta bulunacağız. Muhalefetin bizi çekmeye çalıştığı tuzaklara düşmeyecek, iş ve hizmet üretmeye, gönül siyasetiyle gönüller kazanmaya bakacağız. Bizim bu millete can borcumuz da var. Seçimlerde en az yüzde 50 alma hedefimize odaklanacağız.”

100 YILLIK OYUN BOZULUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Mersin 8. Olağan İl Kongresi’nde de özetle şu açıklamalarda bulundu: “Suriye’nin topraklarını işgal eden terör örgütlerini ya silah bıraktırarak ya bertaraf ederek Suriye üzerinde yeni senaryolar uygulanmasının önüne geçmekte kararlıyız. Bilhassa ülkenin üçte birini işgal altında tutan YPG terör örgütüne karşı en küçük bir müsamahamız yoktur. Yakında bu meseleyi kökten çözerek adımları atmaya başlayacağız. Böl-parçala-yönet diyerek bu bölgede cirit atanların devri bitmiştir. Kim ne derse desin, 100 yıllık oyun bozuluyor. Coğrafyamızda kardeşliğin, barışın rüzgârı esiyor, refahın egemen olacağı yeni bir dönemin kapıları aralanıyor.

İMRALI VE DEM’E MESAJ

Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Bahçeli’nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamasına yaklaşmaktadır. Bölücü örgüt elebaşı çağrısını yerine getirirse, siyasi uzantısı da gereğini yaparsa bunun kazananı tüm Türkiye olacaktır. Terör örgütü çağrıya uymayı reddeder, siyasi uzantısı ipe un sermeye kalkarsa, başarıyla yürüttüğümüz operasyonlarımızla meseleyi kendi mecrasında çözeriz. Bölücü terör belası öyle veya böyle bertaraf edilecektir.”