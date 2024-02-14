Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Mısır'da! Sisi'den samimi karşılama

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Mısır'a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından İttihadiye Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

İki liderin görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze, Doğu Akdeniz, Libya, Suriye ve ikili ekonomik ilişkiler masadaki en önemli gündem başlıkları. Uzun bir süre duraklama dönemine giren Mısır-Türkiye ilişkilerinin bölgenin istikrarı ve geleceği açısında da önemli olduğu düşünülüyor.

Haberin Devamı

LİBYA’YA ETKİSİ

- Görüşmede Libya’daki son durum da ele alınacak. Türkiye ve Mısır, Libya konusunda farklı pozisyonda yer alıyor. Türkiye, Başkent Trablus’taki Birleşmiş Milletler tarafından da tanınan Geçici Hükümet ile çalışırken, Mısır ülkenin doğusunu kontrol eden Libya Ulusal Parlamentosu ve Halife Hafter güçlerini destekliyor. Ankara-Mısır arasında siyasi diyaloğun artmasının Libya konusundaki farklılıklarını azaltması bekleniyor.

DOĞU AKDENİZ’DE İŞBİRLİĞİ

- Erdoğan-Sisi görüşmesinde Doğu Akdeniz de önemli bir yer tutuyor. Türkiye ve Mısır, Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı uzunluğuna sahip iki bölgesel güç olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda Kahire’deki görüşmelerde Doğu Akdeniz’de işbirliğinin gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye’nin Libya ile yapılan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması ile iki ülkenin de kilometrelerce deniz alanı kazandığı, bu anlaşmanın bir benzerinin Mısır’la da yapılabileceği öngörülüyor. Bu anlaşma yapılırsa iki ülkenin de kazançlı çıkacağı belirtiliyor.

EKONOMİK İLİŞKİLER

Haberin Devamı

- Afrika’da Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı olan Mısır ile ekonomik ilişkiler iki ülke için de önem taşıyor. Mısır- Türkiye arasındaki ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 10 milyar dolara ulaşırken, daha da artırılması hedefleniyor.

TİCARET ARTACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi görüşmesinde ekonomik ilişkilere ayrı bir parantez açılacağı belirtilirken, bu kapsamda karşılıklı yatırımların ve ticaret hacminin arttırılması gündemde olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi tarafından heyeti onuruna verilen resmi yemeğe katılacak.