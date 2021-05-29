Cumhurbaşkanı Erdoğan: '1.5 asırlık hayale kavuştuk'

Taksim Camisi’nde ilk cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Erbaş hutbeden sonra Fetih Suresi’ni okudu.

Namazın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Taksim Camisi’yle ilgili tarihi süreci de anlattığı konuşmasında özetle şunları söyledi:

BURALARDA ÇOK GEZDİK TOZDUK

“Ben de Kasımpaşa’nın çocuğuyum. Buralarda çok gezip tozduk. Keşke dili olsa da buralar konuşsa. Talimhane ve Dolmabahçe. Buralarda çok dolaştık. Taksim Camisi bizim dünyamızda farklı bir öneme sahipti. Çünkü caminin yerinde mescit bile yok. Burada maalesef cami yapımına müsaade yoktu. Adeta kümes gibi bir yerde, gazeteler üzerinde müminler namazlarını eda etmeye çalışıyorlardı. O günlerden bugünlere... 40’lı, 50’li yıllardan bugünlere, kimler geldi kimler geçti.

TAKSİM CAMİSİ’NDEN AYASOFYA’YA SELAM

İstanbulumuzun en güzel yerlerinden biri olan Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı’nın kesişim noktasında yer alan camimizin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kubbesinden Kur’an nidaları inşallah kıyamete kadar eksik olmayacak. Taksim Camisi’ni bir süre önce yeniden ibadete açtığımız Ayasofya’ya Camii Kebiri’ne verilen bir selam, İstanbulumuzun fethinin 568’inci yıl dönümüne bir hediye olarak görüyoruz. Taksim Camisi’nin önünden yankılanan sesin, ülkemiz üzerinde hesapları olan tüm emperyalistleri, terör destekçilerini, insanlık düşmanlarını rahatsız ettiğinden şüpheniz olmasın. Bu cami tüm insanlığın umudu olan büyük ve güçlü Türkiye’nin doğuşunun işaret taşlarından biridir. Milletimiz, 150 yıllık hayaline bugün kavuşmuştur.”

NÂZIM HİKMET’İN DİZELERİYLE ANLATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Meydanı’na cami fikrinin 93 Harbi’ne kadar uzandığını, Kurtuluş Savaşı yıllarında istikbal azminin sembolü olarak görüldüğünü anlattı. Erdoğan, bölgedeki pek çok kiliseye karşılık sadece Ağa Camisi’nin Taksim’e selam verdiğini gören Nâzım Hikmet’in yazdığı şu dizeleri okudu:

“Havsalam almıyordu bu hazin hâli önce

Ah, ey zavallı cami, seni böyle görünce

Dertli bir çocuk gibi imanıma bağlandım;

Allahımın ismini daha çok candan andım…”

MESAFELİ SAF TUTULDU

Taksim Meydanı, sabahın erken saatlerinden itibaren dolmaya başladı. Meydanı ve Gezi Parkı’nı dolduran kalabalık, sosyal mesafeye uygun olarak saf tutup namaz kıldı.

MEYDAN GÜL SUYUYLA YIKANDI

Isparta Belediyesi ekipleri Taksim Camisi ve Taksim Meydanı’na gül suyu serpti.

TOP-DOWN SİSTEMİYLE YAPILDI

Taksim Camisi’nin taş ve prekast kaplama cepheleri ve titanyum çinko alaşım kaplı kubbeleri Taksim Meydanı’na farklı bir silüet kazandırdı. Cephelerinin tümünden girişler bulunan cami bu özelliğiyle Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı üçgeninde bir odak noktası oluşturdu. Taksim Camisi’nin mühendislik açısından ayrışan en önemli özelliği, Top-Down (yukarıdan aşağıya) sisteminin kullanıldığı tek cami olması. Bu sistemle caminin temeli yapılmadan inşaata başlandı. Orta kısımdan başlanan inşaatın üstü yapıldıkça temele doğru da inildi. En son kısımda temel ve caminin büyük kubbe betonu dökülerek inşaat işleri aynı anda bitmiş oldu. Top-Down sistemiyle, inşaat alanında derin kuyu kazısı yapılmadığı için çevre bina ve yollar ile Taksim Meydanı’na hiçbir zarar verilmedi.

Taksim Camisi’nin yüksekliği civardaki kiliseleri geçmeyecek şekilde planlandı.

Taksim Camisi’nin kubbesinin göbeğinde özel hat işlemesiyle Fatiha Suresi yazılı.

AYASOFYA’DA İCAZET TÖRENİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camisi’nin açılışından sonra aralarında Bilal Erdoğan’ın oğlu Ömer Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un oğlu Ömer Asım’ın da yer aldığı 136 hafız için Ayasofya Camisi’nde düzenlenen icazet merasimine katıldı. Törene, İstanbul Üsküdar İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafız İmam Hatip Ortaokulu’nda hafızlıklarını tamamlayan öğrencilerin ailelerinin yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo Hmidti, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kur’an-ı Kerim okudu. Hafızlara çeşitli hediyelerin verildiği programın sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan hafızlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÇAMLICA KULESİ BUGÜN AÇILIYOR

Deniz seviyesinden 587 metre, zeminden de 369 metrelik yüksekliğiyle İstanbul’daki en yüksek yapı unvanını elde eden Çamlıca Kulesi de bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dün Çamlıca Kulesi’ne giderek hazırlıkları kontrol etti. Karaismailoğlu, kulenin İstanbul’un hatta Avrupa’nın en yüksek yapısı olduğunu belirtti.

Şehrin birçok noktasından görülebilen ve İstanbul’un sembol yapılarından biri olmaya aday olan kulede TV ve Radyo yayıncılık hizmeti verilecek. Kule sayesinde dünyada ilk kez 100 radyo birbirlerinin güçlerini kesmeden, frekansları karışmadan yayın yapabilecek. Daha önce Çamlıca tepesinin farklı noktalarında yer alan ve görüntü kirliliğine yol açan TV ve radyo kuleleri kaldırılarak hepsi Çamlıca Kulesi’nde toplandı. Kulede hediyelik eşya mağazaları, kafeteryalar, restoranlar ve seyir terasları yer alacak. Çamlıca Kulesi’nin bu özellikleriyle İstanbul’da yeni ve ilgi gören bir turizm destinasyonu olması bekleniyor.

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