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Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı? İşte 2'nci gün sonuçlar

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#Muharrem İnce#YSK#Yüksek Seçim Kurulu
Cumhurbaşkanı adayları kaç imza topladı İşte 2nci gün sonuçlar
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 20:53

Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen 11 adayın, 100 bin imza toplama sürecinin 2'nci günü tamamlandı. Memleket Partisi Genel Başkanı ikinci günün sonunda 51 bin 367 imza toplarken, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise 46 bin 725 imza topladı.

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Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından başvuruları kabul edilen 11 isim için 100 bin imza toplama sürecinin 2'nci günü tamamlandı.

Buna göre 2'nci günün sonunda; Muharrem İnce 51 bin 367, Muhammed Ali Fatih Erbakan 46 bin 725, Sinan Oğan 25 bin 924, Doğu Perinçek 11 bin 792, Yakup Türkal 1645, Erkan Trükten 755, Tevfik Ahmet Özal 567, İrfan Uzun 319, Halil Murat Ünver 211, Hilmi Özden 151 ve Davut Turan 68 imzaya ulaştı. 11 adayın, 27 Mart saat 20.00'ye kadar 100 bin imza toplaması gerekiyor. 

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#Muharrem İnce#YSK#Yüksek Seçim Kurulu

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