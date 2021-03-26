‘Cumartesi anneleri’ davası başladı

Gözaltında kaybettikleri yakınları için 27 Mayıs 1995’ten beri her cumartesi günü Galatasaray Lisesi önünde oturma eylemi yapan cumartesi anneleri, 700’ncü haftaya denk gelen 25 Ağustos 2018’de gözaltına alınıp bırakılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aralarında annelerin de bulunduğu 46 kişiye ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’ suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İstanbul 21 Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşması dün görüldü. Kayıp Hasan Ocak’ın kardeşi Maside Ocak, “Tam 26 yıldır adalet istiyoruz. Sadece bir mezar istemek nasıl suç olarak görülebilir” dedi. Hayrettin Eren’in kardeşi Faruk Eren “Umutla beklediler, 40 yıl... Hayrettin Eren’den haber yok. 699 hafta orada durduk bir sorun çıkmadı. 700’üncü hafta yaka paça gözaltına alındık. Bir daha Türkiye’de gözaltında insanlar kaybedilmesin, bu ülkede gerçekten barış olsun diye oturduk biz orada” diye konuştu.

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