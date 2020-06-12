Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul Ankara İzmir cuma namazı saati

Cuma namazı için saat araştırmaları başladı. Büyük önem verilen cuma namazını, vaktini kaçırmadan kılmak isteyen vatandaşlar, her hafta birkaç dakika farklılık gösteren cuma namazı saatinin, 12 Haziran 2020'de kaçta olduğunu öğrenmek istiyor. İşte, İstanbul Ankara İzmir il il cuma namazı saatleri...

Cuma namazı saatleri, her hafta olduğu gibi bugün de en çok araştırılan konular arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı; İstanbul'da 13:09'da Ankara'da 12:53'de İzmir'de ise 13:16'de kılınacak. Diğer illere ait cuma namazı saati için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

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CUMA NAMAZININ DİNİ HÜKMÜ

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın.

Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.