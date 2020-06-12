Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul Ankara İzmir cuma namazı saati
Öğle saatinin yaklaşmasıyla birlikte, cuma namazı saatine yönelik hazırlıklar ve saat araştırmaları da hız kazandı. 12 Haziran'da cuma namazını saat kaçta kılacaklarını merak eden pek çok vatandaş, internet üzerinden yaptığı araştırmayla Diyanet'in açıkladığı cuma namazı saatlerini sorguluyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük illerde ikamet eden vatandaşlar, cuma namazı saatini kaçırmamak adına, saat sorgulaması yapıyor. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak?
Cuma namazı için saat araştırmaları başladı. Büyük önem verilen cuma namazını, vaktini kaçırmadan kılmak isteyen vatandaşlar, her hafta birkaç dakika farklılık gösteren cuma namazı saatinin, 12 Haziran 2020'de kaçta olduğunu öğrenmek istiyor. İşte, İstanbul Ankara İzmir il il cuma namazı saatleri...
Cuma namazı saatleri, her hafta olduğu gibi bugün de en çok araştırılan konular arasında ilk sıralarda yer alıyor.
Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı; İstanbul'da 13:09'da Ankara'da 12:53'de İzmir'de ise 13:16'de kılınacak. Diğer illere ait cuma namazı saati için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.
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CUMA NAMAZININ DİNİ HÜKMÜ
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın.
Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.
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