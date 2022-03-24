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Çukurova’yı don ikinci kez vurdu

#Don#Adana#Çukurova

Adana'da 10 gün arayla meydana gelen don  olayları yüzünden turfanda patates, karpuz, domates, kavun gibi ürün fidelerinin çoğu zarar gördü. Ağaçlardaki erik, şeftali, nektarin çiçekleri ile filizlenmeyi bekleyen limon tomurcukları ise büyük oranda kurudu.

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Çukurova'da 10 gün önce meydana gelen don olaylarıyla birlikte hava sıcaklıklarının eksi 6 derecelere kadar düşmesi, ekili ve dikili pek çok tarım ürününe zarar verdi. Turfanda patates, karpuz, domates, kavun gibi ürün fidelerinin çoğu kurudu. Çiftçiler ürünleri sökerek yenilerini ekmeye başladı. Ağaçlardaki erik, şeftali, nektarin çiçekleri ile filizlenmeyi bekleyen limon tomurcukları da büyük oranda kurudu. Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, ekili ürünlerdeki kayıpların çiftçilere ekstra maliyet ve turfanda özelliğini yitirmeleri nedeniyle zarar yaratacağını, narenciye ürünlerinde ise ciddi anlamda rekolte kaybı yaşanacağını kaydetti. Tüm bu sorunlara rağmen, çiftçilerin kuruyan fidanları söküp yenilerini dikerek üretime devam ettiğini dile getiren İncefikir, artan maliyetlerin tüketiciye yansıyacağını anlattı. İncefikir, fidan üreticilerinin de ürün yetiştirmekte zorlandığını vurguladı.

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Çukurova’yı don ikinci kez vurdu



‘LİMONDA BÜYÜK SIKINTI VAR’

Çiftçilerin zararının giderilmesi için tarım sigortalarının gerçekçi şekilde ödenmesi gerektiğine dikkat çeken İncefikir, “Önceki don olayında yüzde 40 ile 60 arasında hasar tespit etmiştik ancak son dondan sonra ekili fide ürünlerinin neredeyse tamamı öldü. Ağaç ürünlerinde ise yüzde 80-90 bandında kayıp görüyoruz. Narenciye ürünleri yeni filiz vermeye başlamıştı. Yağmurdan sonra ılıman bir mevsim gözüküyordu. Sürgün veren narenciye yeni gelen tomurcuklarla birlikte ağacı çalıştırmaya başlamıştı ancak soğuklar o tomurcukları yaktı. Özellikle limonda büyük sıkıntı var. Enterdonat ve mayer cinsi ağaçlar ciddi hasar aldı. Önümüzdeki yılın rekoltesinde ciddi eksiklikler bekliyoruz. Bunun yanı sıra ekili ürünlerin ölmesi nedeniyle çiftçiler ürünleri yeniden ekiyor. Bu hem ekstra maliyet hem de ürünlerin erkencilik özelliğini yitirmesi nedeniyle değerinin düşmesi demek” diye konuştu.

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Çukurova’yı don ikinci kez vurdu

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#Don#Adana#Çukurova

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