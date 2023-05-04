Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda ilk test uçuşu yapıldı

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, beraberindeki heyetle, Mersin'de yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın çalışmalarını inceledi. Havalimanında, ilk test uçuşlar gerçekleştirildi. Bakan Nebati, test uçuşunu yapan uçağın 3 sortisini izledikten sonra açıklamalarda bulundu.

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın haziran ayında açılacağını dile getiren Bakan Nebati, "Az önce gerçekleştirilen test uçuşundan dolayı duyduğum heyecanı ve gururu sizlere belirtmek isterim. Dünyanın en değerli arazilerine ve ülkemizin ekonomisine katkıda büyük bir paya sahip olan Çukurova bölgemizi, iktidarımız süresince baştan aşağı hizmetle donattık. Çukurova'nın incisi olan Mersin'imizi dev yatırımlarla şahlandırmaya devam ediyoruz. Kara yolundan demir yoluna, deniz taşımacılığından hava yoluna kadar, ulaştırma altyapısına ciddi yatırımlar yapıyoruz. Mersin'imizin ulaştırma alanında elde ettiği güçlü konumunu, bugün de Çukurova Bölgesel Havalimanı ile taçlandırıyoruz. Bu yeni eserimiz 21 yılda ülkemizin hava yolu ulaşımında yakaladığı büyük yükselişin bir göstergesidir" diye konuştu.

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YILLIK 12 MİLYON YOLCU KAPASİTESİ

Havalimanın Tarsus'u ve Çukurova bölgesini ülkenin parlayan yıldızı haline getireceğini belirten Bakan Nebati, altyapı işlerinin tamamlandığını, üstyapı çalışmalarının da bitmek üzere olduğunu söyledi. Haziranda yıllık 12 milyon yolcu kapasitesine sahip terminal binasının inşasının tamamlanmış olacağını vurgulayan Bakan Nebati, "Böylece, Türkiye'nin en büyük havalimanlarından birini hizmete sunacağız. Toplam 8 milyon metrekare alanda, 85 bin metrekare büyüklüğünde olan havalimanımızı uluslararası standartlarda hizmet verecek şekilde tasarladık. Ayrıca, havalimanımızla beraber, 11,7 kilometrelik havalimanı bağlantı yolunu da hizmete sunacağız. Çukurova Bölgesel Havalimanı'nı, yolcu taşımacılığının yanı sıra yük taşımacılığında da bir merkez konumuna getireceğiz. Havalimanımız, Allah'ın izniyle, kargo taşımacılığında Türkiye'nin Orta Doğu ülkelerine açılan kapısı olacaktır. Özellikle bölgedeki tarımsal üretimin ihracatında ve turizmde de önemli bir rol üstlenecektir. Havalimanını devreye aldıktan sonra bölgeye gelen turist sayısının katlanarak artacağına inanıyorum. Bu süreçte ülkemize kazandırdıklarımız, gelecek yüzyılın Türkiye Yüzyılı olması için gereken altyapıyı da hazırlamıştır. Tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye'yi beraberce inşa etmeye devam edeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz bu yatırımlarla bir yandan Mersin'in gelişimine ivme kazandırıyor, diğer yandan da çevre bölgenin topyekun kalkınmasına katkı sağlıyoruz" dedi.

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