Cudi Dağı’na 'Şehitler Anıtı'

Haberin Devamı

Silopi Kaymakamlığı tarafından yapılan ‘Şehitler Anıtı’nın üzerine‘Vatanları için Cudi’de şehit oldular’ yazıldı. 16 Türk devletini temsil eden bayraklar asıldı, dev Türk bayrağı göndere çekildi. Anıtın yönünün ise Silopi, Kuzey Irak ve Suriye’ye doğru çevrildiği görüldü.

BİRLİĞİMİZİ BOZAMAYACAKLAR

Dualarla açılışı yapılan anıtla ilgili konuşma yapan Vali Cevdet Atay, şunları söyledi: “Cudi’nin tepesindeyiz. Burada vatanları için gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden kahraman şehitlerimiz için yapılan bu anıtın açılışını bugün kıymetli ailelerimizle birlikte yaptık. Kimse memleketimizin birliğini dirliğini bozamayacaktır.”

Eşi ve ağabeyinin 2009 yılında şehit olduğunu anlatan Zübeyde Bilir de “Eğer bugün bu şehitler olmasaydı bu topraklarda rahat gezemezdik. Bu şehitler sayesinde bugün buralara kadar gelebiliyoruz. Rabb’im devletimize zeval vermesin” diye konuştu.