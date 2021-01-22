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Haber Giriş: 22.01.2021 - 17:48 | Son Güncelleme:

Crop Top nedir ve ne demek?

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Crop Top nedir ve ne demek?
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Crop Top, diyafram üstü gömlek ve bluzu ifade etmektedir. Bel, göbek ve karın kısmının açık kaldığı Crop Top akımı, 1900'lü yılların başında ortaya çıkmıştır. Eski bluz, gömlek ve t-shirtlerle de kullanılabilen Crop Top, göbeğin belirli bir kısmını açıkta bırakılmasına imkan tanımaktadır. İşte, Crop Top hakkında merak edilenler

Crop Top, göbeğin açık kaldığı tişörtlere ya da bluzlara denilmektedir. Sokak giyiminin önemli parçalarından olan Crop Top'lar, son günlerde kombinlerde de öne çıkmaktadır. Yüksek bel kıyafetlerle giyilebilen bu ürünler, son dönemin trendleri arasında yer almaktadır. 

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