Crop Top nedir ve ne demek?

Crop Top, göbeğin açık kaldığı tişörtlere ya da bluzlara denilmektedir. Sokak giyiminin önemli parçalarından olan Crop Top'lar, son günlerde kombinlerde de öne çıkmaktadır. Yüksek bel kıyafetlerle giyilebilen bu ürünler, son dönemin trendleri arasında yer almaktadır.