COVID geçirenlerde aşıya seyahat ayarı

Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde, hastalığı geçirenler için iki doz aşı uygulamasını tek doza indirme kararı almıştı. Buna göre hastalığı geçirdikten sonra 3 ayı geçirmiş olan kişilere tek doz aşı yapılması yeterli olacaktı. Bakanlık bu konuyu yeniden değerlendirmeye aldı. Bu kapsamda, COVID-19 geçiren ve tek doz aşı uygulananların daha önce iptal edilen ikinci doz aşı randevuları tekrar sisteme tanımlandı. Edinilen bilgiye göre Bilim Kurulu COVID-19 geçirenlere hala tek doz aşı öneriyor. Ancak hastalığı geçirip seyahat edeceklerden bazı ülkelerin iki doz aşı istemesi nedeniyle bu kişiler için tek doza indirilen aşı hakkı yeniden ikiye çıkarıldı. Hastalığı geçiren herkes artık seyahat etsin ya da etmesin gerekçe göstermeden ikinci doz aşısını yaptırabilecek.

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