Covid 19 test sonucu nasıl öğrenilir? e Nabız koronavirüs test sonucu sorgulama

Koronavirüs test sonucu, e-Nabız üzerinden sorgulanabiliyor. Covid olup olmadığından şüphelenen vatandaşlar test yaptırarak sonuçlarını öğrenebiliyorlar. Testler devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde yapılabiliyor. E-nabız sistemi üzerinden sorgulama yapabilmeniz için barkod nonuzu, TC Kimlik numaranızın 4 son hanesini veya pasaport numaranızın son 4 hanesini sisteme girmeniz gerekiyor. İşte e-nabız covid 19 test sonucu sorgulama ekranı

COVİD 19 TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.

E Nabız giriş sayfasında Açılan sayfada en başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamalısınız. Açılan E Nabız sisteminde Covid 19 test sonuçlarına tıklamalısınız. Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşabilirsiniz.



SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ