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Çorum'daki feci kazada Nazlı Baskın ile kızı hayatını kaybetti

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#Çorum#Trafik#Kaza
Çorumdaki feci kazada Nazlı Baskın ile kızı hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 11:47

Çorum’da, minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden otuz iki yaşındaki Nazlı Baskın ile kızı Eylül Baskın (14) hayatını kaybetti, diğer kızı Elif Baskın (9) ile 2 kişi yaralandı.

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Kaza, dün akşam Çorum İskilip kara yolu Kızılırmak Köprüsü’nde meydana geldi. Nazlı Baskın idaresindeki 19 ACH 106 plakalı otomobil ile Ahmet Altunaya'nın (37) kullandığı 19 DE 280 plakalı minibüs, Çorum-İskilip kara yolu Kızılırmak Köprüsü yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle, araçlarda bulunan Eylül Baskın, Elif Baskın ve İsmail Başar (40) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak Nazlı Baskın ile kızı Eylül Baskın, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralılardan Elif Baskın'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Çorumdaki feci kazada Nazlı Baskın ile kızı hayatını kaybetti

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Çorum#Trafik#Kaza

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