Çorum'da yeğenini öldüren dayı tutuklandı

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Çepni Mahallesi Çelik 3'üncü Cadde'deki hurdacılar mevkisinde önceki gün, Rıza Sadıklı ile birlikte hurda topladığı dayısı Hüseyin Sadıklı arasında para konusunda anlaşmazlık çıktı. Tartışma sırasında Hüseyin Sadıklı, belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla yeğeni Rıza Sadıklı'ya ateş etti. Rıza Sadıklı, göğsüne ve sağ bacağına isabet eden 3 kurşunla hayatını kaybetti. Olayın ardından Hüseyin Sadıklı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Sadıklı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu. (DHA)