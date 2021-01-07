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Gündem
Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)
Haber Giriş: 07.01.2021 - 14:51 | Son Güncelleme:

Çorum'da tepki çeken olay! Patileri kesilmiş halde bulundu...

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Çorum'da tepki çeken olay! Patileri kesilmiş halde bulundu...
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Çorum’da Muzaffer Önsöz boş bir arazide patileri kesilmiş halde ölü bir kedi buldu. Polis, kedinin patilerini kesen kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı. Önsöz, "Arkadaşlarımla görüştüğüm şekliyle böyle bir batıl inanç varmış. Hayvanların ayaklarını kestikleri yeni bir trend büyü varmış. İlk kez böyle bir şey görüyorum. Böyle bir inanış gerçekten varsa bu korkunç bir şey.'' dedi.

Buharaevler 27'nci Sokak’ta sabah sporu yapan Muzaffer Önsöz, otların arasında 4 patisi kesilmiş ölü bir kedi fark etti. Önsöz kedinin fotoğraflarını soysal medyada paylaştı.

Tepki çeken görüntüler üzerine polis ekiplerince bölgede inceleme yapıldı. Kedinin patilerini kim ya da kimlerin kestiği araştırılıyor. 

Kediyi fark eden Muzaffer Önsöz, "Arkadaşlarımla görüştüğüm şekliyle böyle bir batıl inanç varmış. Hayvanların ayaklarını kestikleri yeni bir trend büyü varmış. İlk kez böyle bir şey görüyorum. Böyle bir inanış gerçekten varsa bu korkunç bir şey. Nasıl bir inanış, nasıl bir saplantı bu? Çok üzgünüm. Umarım yetkililer bunun sorumlularını bulur" dedi.

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