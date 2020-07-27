Çorum'da tarihi eser kaçakçıları suçüstü yakandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bazı şüphelilerin kaçak tarihi eser satışı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Takip yapan ekipler, kent merkezi ve Osmancık ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Ekiplerin baskınında, Osmancık ilçesinde köy yolu üzerinde 3 şüpheli, pazarlık yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve çantalarında yapılan aramalarda, 244 tarihi eser ele geçirildi. El konulan tarihi eserlerin, Bizans dönemine ait olduğu belirlenirken, gözaltına alınan şüpheliler de emniyete götürüldü.