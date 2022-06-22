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Çorum'da sağanak etkili oldu

#Çorum#Sağanak#Yağmur
Çorumda sağanak etkili oldu

ÇORUM'un Bayat ilçesinde etkili olan sağanakta yollar göle döndü, 10 evi su bastı. İlçede hasar tespiti ve temizlik çalışması başlatıldı.

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İlçede dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü, 10 evin giriş ve bodrum katlarını su bastı. İlçedeki yollarda göllenmeler nedeniyle araçlar trafikte güçlükle ilerledi. Aniden bastıran sağanak nedeniyle yayalar da zor anlar yaşadı. İlçe belediyesi ekipleri, iş makineleri ve vidanjörlerle su baskınları ve taşkınlara müdahale etti. İlçede temizlik ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, yağışla ilgili, "Çok şükür can kaybımız yok. Ancak büyük bir felaket yaşadık. Allah beterinden saklasın. Ekiplerimiz dünden bu yana sahada çalışıyorlar" dedi.

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#Çorum#Sağanak#Yağmur

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