Çorum'da ilginç olay: Caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı

Haberin Devamı

Osmancık ilçesi merkezindeki Kızılırmak ile Gemici mahallelerinin birbirine bağlayan Sultan Hamit Caddesi'ndeki Kumbaba Köprüsü'nün çıkışı, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Güzergahı kullanan araç sürücüsü ve yayalar, yolun ortasına hem tel örgü çekildiğini hem de bilgilendirmek amacıyla özür niteliğinde afiş asıldığını görünce şaşırdıklarını belirtti. Sürücüler güzergah değiştirip bölgeden ayrıldı.