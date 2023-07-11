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Çorum'da flamingo sevinci! İlk kez görüldü

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#Flamingo#Çorum#Doğa Koruma Milli Parklar
Çorumda flamingo sevinci İlk kez görüldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 14:28

Çorum’da ilk kez görüntülenen flamingolar kayıt altına alındı.

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Doğa Koruma Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, Çorum’da görüntülenen flamingoların videolarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

DKMP’den yapılan açıklama da, Çorum Şube Müdürlüğü tarafından yapılan izleme çalışmalarında 40’a yakın flamingo gözlendiğin açıklandı. Flamingoların üreme çalışmalarının olup olmadığına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Öte yandan Doğa Koruma Milli Parklar Çorum Şube Müdürlüğü tarafından il sınırları içinde bulunan yaban hayvan türlerinin ve popülasyon yoğunluklarının tespit edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

İldeki ormanlık alanlarda foto kapan sistemi bulunuyor. Harekete duyarlı olan fotokapanlar hem fotoğraf hem de video çekebiliyor. Daha önce Kargı ilçesine ilçesinde kurulan sistem sayesinde bugüne kadar çok sayıda vaşak, geyik, karaca, kurt ve ayı görüntülenmişti.

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Çorum'da son yıllarda yaban hayatında gözle görülür bir zenginleşme olurken; kızıl geyik, karaca ve keklik türlerinde sayısında artış yaşanmaya başladı. Bu durumda, Müdürlük tarafından özverili şekilde yürütülen koruma ve kontrol çalışmalarının ve halkın doğayı koruma konusunda duyarlı davranışının etkili olduğu ifade edildi.

 

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#Flamingo#Çorum#Doğa Koruma Milli Parklar

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