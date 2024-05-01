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Çorum'da dehşet! Eski eşinin kocasını ve kavgayı ayırmak isteyen kişiyi öldürdü

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#Çorum#Polis#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 11:11

Çorum'un İskilip ilçesindeki Murat Cankal, sokakta karşılaştığı eski eşinin kocası Fatih Sungurlu ile kavgayı ayırmaya çalışan Ramazan Balaban ve Şerife Balaban'ı bıçaklayarak yaraladı. Olayda Fatih Sungurlu ve Şerife Balaban hayatını kaybetti. Ramazan Balaban'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Olay, dün gece saatlerinde İskilip ilçesi Ulaştepe Mahallesi’nde meydana geldi. Murat Cankal, 2 yıl önce boşandığı Emine Sungurlu’nun evinin önüne gidip beklemeye başladı. Bir süre sonra misafirlikten dönen Emine Sungurlu ve eşi Fatih Sungurlu ile Murat Cankal arasında önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Çiftin misafirliğe gittiği komşusu Ramazan Balaban ve eşi Şerife Balaban sesleri duyup dışarı çıkarak tarafları ayırmak istedi. Bu sırada Murat Cankal, belindeki bıçağı çıkarıp, Fatih Sungurlu ile Balaban çiftini bıçakladı. Emine Sungurlu ise kaçtı.

Çorumda dehşet Eski eşinin kocasını ve kavgayı ayırmak isteyen kişiyi öldürdü

Şerife Balaban, Ramazan Balaban

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Fatih Sungurlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ramazan ve Şerife Balaban çifti ise yapılan ilk müdahalenin ardından İskilip Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Şerife Balaban da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hayati tehlikesi devam eden Ramazan Balaban ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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Çorumda dehşet Eski eşinin kocasını ve kavgayı ayırmak isteyen kişiyi öldürdü

Fatih Sungurlu

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheli Murat Cankal’ı kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Murat Cankal’ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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#Çorum#Polis#Cinayet

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