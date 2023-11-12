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Çorum'da dehşet! Baba-oğul 3 kişiyi bıçakladı

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#Çorum#Polis#Kavga
Çorumda dehşet Baba-oğul 3 kişiyi bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2023 09:36

Çorum'da M.E. ve oğlu A.E. aralarındaki kavgayı ayırmaya çalışan S.Ö., O.C. ve V.A.yı bıçaklayarak yaraladı. Olayla ilgili olarak M.E. ve A.E polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Olay, Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 4. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. ve oğlu A.E. sokak üzerinde bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Kavgayı ayırmak için sokak üzerine gelen S.Ö., O.C. ve V.A., baba ve oğlunun bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, bıçaklama olayını gerçekleştiren baba-oğul polis ekipleri ve çarşı mahalle bekçileri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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#Çorum#Polis#Kavga

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