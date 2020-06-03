MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇorum’da amca çocuklarının kavgasında baba ve oğlu öldü
GeriGündem Çorum’da amca çocuklarının kavgasında baba ve oğlu öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mustafa ULUSOY/ OSMANCIK (Çorum),(DHA)
Haber Giriş: 03.06.2020 - 14:20,Son Güncelleme:

Çorum’da amca çocuklarının kavgasında baba ve oğlu öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çorum’da amca çocuklarının kavgasında baba ve oğlu öldü
Abone Olgoogle-news

ÇORUM’un Osmancık ilçesinde, amca çocukları arasında çıkan kavgada İdris Karakuş (56) ile oğlu Gülami Karakuş (25), av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Şüpheli Dursun Karakuş (25), gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Osmancık ilçesi Öbektaş köyünde meydana geldi. İddiaya göre köyde, 2 katlı binada yaşayan amca çocukları olan 2 aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine de Dursun Karakuş, evden aldığı av tüfeğini ateşledi.

Tüfekten çıkan saçmalar İdris Karakuş ile oğlu Gülami Karakuş'a isabet etti. Baba-oğul olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şüpheli Dursun Karakuş av tüfeğiyle yakalanarak, gözaltına alındı. Baba- oğulun cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle