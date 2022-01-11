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Çorum Valisi: 7 kişide Omicron varyantı görüldü, tedbirler konusunda hassas davranalım

#Çorum#Koronavirüs#Varyant
Çorum Valisi: 7 kişide Omicron varyantı görüldü, tedbirler konusunda hassas davranalım

ÇORUM Valisi Mustafa Çiftçi, kentte 7 kişide Omicron varyantı görüldüğünü açıkladı. Çiftçi, "Maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Tehlike henüz geçmiş değil. Sağlık teşkilatımız fedakarca başından beri bu süreci yürüttüler. Onları düşünerek, kendimizi düşünerek, devletimizi, milletimizi düşünerek tedbirler konusunda daha hassas davranalım" diye konuştu.

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Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte bugüne kadar 1522 kişinin Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybettiğini belirterek Omicron varyantıyla beraber bir yükseliş trendinin başlayacağını öngördüğünü söyledi. Vali Çiftçi, “Vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Lütfen dikkat edelim. Kurallarımızda bir esneme yok. Maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Tehlike henüz geçmiş değil. İlimizde şu anda Omicron varyantı 7 kişide görülmüş durumda. Daha çok şu an İstanbul’da görülüyor ama önümüzdeki günlerde ilimizde yansımalarının daha fazla olacağını düşünüyoruz. Lütfen dikkatli olalım. 1522 kişinin ocağına ateş düşmüş durumda. Benzer acılar yaşamamak için bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor. Sağlık teşkilatımız fedakarca başından beri bu süreci yürüttüler. Onları düşünerek, kendimizi düşünerek, devletimizi milletimizi düşünerek tedbirler konusunda daha hassas davranalım” diye konuştu.

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‘AŞILAMADA 19’UNCU SIRADAYIZ’

Çorum’da aşı oranlarını paylaşan Vali Çiftçi, “Pandemiyle mücadelede en büyük silahımızın aşı olduğunu hem Sağlık Bakanlığımız hem de devletimizin yetkililer zaman zaman dile getiriyorlar. Bugüne kadar ilimizde de 18 yaşın üstündeki vatandaşlarımızda 1'inci ve 2'nci doz aşısını olanların oranı yüzde 83,60. İlimizdeki oran yüzde 83,7. Türkiye ortalamasının üzerinde görülüyoruz. Bu rakamlara göre ilimiz 19'uncu sırada. Aşılama oranında Türkiye’de iyi bir sıralamada olduğumuzu söyleyebiliriz. 12 yaş üstündeki vatandaşlarımızda aşılama oranı yüzde 79,96. Bu açıdan da iyi durumdayız” dedi.

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#Çorum#Koronavirüs#Varyant

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