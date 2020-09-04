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Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY- Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)
Haber Giriş: 04.09.2020 - 12:09 | Son Güncelleme:

Çorum ile Sinop arasındaki orman yangınına havadan ve karadan müdahale

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Çorum ile Sinop arasındaki orman yangınına havadan ve karadan müdahale
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ÇORUM ve Sinop arasında kalan ormanlık alanda, dün akşam başlayan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Sinanözü köyü ile Sinop'un Saraydüzü ilçesinin Yalman köyü arasındaki ormanlık alanda, dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Çorum ve Sinop'taki Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için dün müdahaleye başlayan ekipler, 3 helikopter ve 1 uçak ile havadan; arazöz ve itfaiye araçlarıyla da karadan çalışmalarını sürdürüyor.

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