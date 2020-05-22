Çoruh'u böyle geçiyorlar! 'Korkuyoruz ama yapacak bir şey yok'

İlçeye bağlı Yeniköy ve İşhan köylerinde yaşayan vatandaşlar, Çoruh Nehri'nin iki yakası arasına kurulan 75 metrelik ilkel teleferik hattını kullanarak evlerine ulaşımı sağlıyor. Yöre sakinleri, çelik halata bağlı makaralı kabine binerek, nehrin karşı yakasında bulunan evleri ve tarlalarına gidiyor. Patika ve araç yolunun uzun olması nedeniyle yöre halkı, daha kısa ulaşım yolu olduğu için teleferiğe binmekten vazgeçmiyor. 'Varangel' olarak da bilinen kabine binen vatandaşlar, 20 metre yükseklikten karşıya geçiyor. Dünyanın en hızlı akan nehirlerinden Çoruh Nehri’nin üzerinde yapılan tehlikeli yolculuk, görenleri ise korkutuyor.

'KORKUYORUZ AMA YAPACAK BİR ŞEY YOK'

İşhan köyünde oturan Selim Aktaş, köprü olmadığı için teleferiği kullandıklarını belirterek, "Mecburen teleferikle geçiyoruz, korkuyoruz ama yapacak bir şey yok. Teleferikle yük de çekiyoruz" dedi. Teleferikle karşıya geçerken korktuğunu söyleyen Nergiz Aktaş da, "Köprü olsa daha iyi olur. Yolumuz yok, evimiz ve arazimiz karşı tarafta mecbur teleferiğe biniyoruz" diye konuştu.

'ASLINDA KORKACAK BİR ŞEY YOK'

Herkesin teleferikten korktuğunu belirten Emrullah Koç ise, "Aslında korkacak bir şey yok. Ben küçüklüğümden beri teleferikle karşıya geçiyorum. Hatta kaptanlığını bile yapıyordum. Okula gidip gelirken de teleferiği kullanıyorduk. Büyüdük şimdi de bizim çocuklarımız teleferikle karşı tarafa geçiriyor. Tedbirler aldığın zaman korkacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.