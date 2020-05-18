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Nejdet YILMAZ/İSPİR (Erzurum), (DHA)
Haber Giriş: 18.05.2020 - 14:49,Son Güncelleme:

Çoruh Nehri'ne inen boz ayılar görüntülendi

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Çoruh Nehri'ne inen boz ayılar görüntülendi
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ERZURUM'un İspir ilçesinde Çoruh Nehri'ne su içmeye inen boz ayılar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan ayılar doğada görülmeye başlandı. Erzurum'un İspir ilçesinde araçlarıyla yolculuk yapan vatandaşlar, Çoruh nehrine su içmeye gelen ayıları cep telefonlarıyla görüntüledi. Görüntülerde, bazı ayıların nehir kıyısında koşturduğu görüldü.

Aynı bölgede vatandaşlar bu kez tek başına Çoruh nehrinde su içtikten sonra ot yiyen ayının görüntülerini çekmeyi başardı. Sakin bir şekilde arazide gezen ayı dağa tırmanarak gözden uzaklaştı.

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