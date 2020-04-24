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DHA
Haber Giriş: 24.04.2020 - 16:40,Son Güncelleme:

Corona Virüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye Kaya, hayatını kaybetti

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Corona Virüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye Kaya, hayatını kaybetti
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Corona Virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan ve tedavi sonrası iyileşen Bahriye Kaya (92), çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Yenice ilçesine bağlı Çalköy köyünde yaşayan Bahriye Kaya, 31 Mart'ta pandemi hastanesi olarak hizmet veren Çan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Solunum yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma yatırılan yaşlı kadının, yapılan Corona Virüsü testleri pozitif çıktı.

Kaya, yoğun bakım servisinde 9 gün süren tedavisinin ardından 5 gün de serviste yattı. Tedaviye olumlu yanıt veren Kaya, 13 Nisan günü sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edilmişti.

Alzheimer ve hipertansiyon rahatsızlığı bulunan 92 yaşındaki Bahriye Kaya, bugün köydeki evinde çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Kaya, yaşadığı Yenice’nin Çal köyünde toprağa verildi.

 

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