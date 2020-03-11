Corona Virüsü nedeniyle okullar ve üniversiteler tatil olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece yarısı yaptığı açıklamada Corona Virüs şüphesiyle gözlem altına alınan bir vatandaşın test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla birlikte önlemler arttırılıyor. İki üniversiteden gelen tatil açıklamasının ardından hem üniversitelerde okuyanlar hem de tüm eğitim öğretim takvimine ara verilecek mi sorusu veliler ve öğrenciler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Virüs tespit edilmesinin ardından bugün Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona Virüsü nedeniyle Türkiye'de okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili olarak ''Ortak açıklama yapılacak'' dedi.

YÖK bazı rektörleri 'koronavirüs' gündemiyle toplantıya çağırdı

YÖK Başkanlığında, bazı üniversite rektörleri ve alanında uzman akademisyenlerin katılacağı "koronavirüs" gündemiyle bir toplantı yapılacak.

Toplantıda, Kovid-19'a yönelik üniversitelerde şimdiye kadar alınan ve alınması gereken bütün ek tedbirler görüşülecek.

Öğrenci sayısı ve yabancı uyruklu öğrenci sayısı yüksek olan bazı üniversitelerin rektörlerinin katılacağı toplantıya, ayrıca alanında uzman olan sınırlı sayıda akademisyen de davet edildi.

Toplantıda ele alınacak konular arasında, yurt dışı ziyaret öyküsü bulunan ve planlayan akademisyenlerin durumu, akademik amaçlı gerçekleştirilen kongre, panel, toplantı gibi seyahat programları, üniversitelerde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin durumu, değişim programları kapsamında yurt dışında bulunan Türk öğrenciler ve bu program sonrasında ülkeye dönenlerin intibakları yer alıyor.

Toplantıya, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın da katılması bekleniyor.

KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANTISI'NA MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK DA KATILACAK

Virüs tespit edilmesinin ardından bugün Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katılacak.

Milli Eğitim Bakanlığından alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Bilkent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da iştirak edecek.

Toplantının ardından saat 16.30'da basın açıklaması yapılacak.

YÖK BAŞKANI SARAÇ REKTÖRLER VE AKADEMİSYENLERLE BİR ARAYA GELECEK



Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı (YÖK), dünyayı etkisi altına alan korona virüs vakasının Türkiye’de de görülmesi üzerine rektörler ve akademisyenlerle bir araya gelmeye hazırlanıyor.



TÜM ETKİNLİKLER İPTAL



Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanması sonrası alınan önlemler artıyor. Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz de, üniversitelerinde koronavirüsü ile ilgili aldıkları önlemler kapsamında bahar tatilininin öne çekilerek 11-20 Mart tarihleri arasına aldıklarını, derslerin mücbir bir durum oluşmadığı sürece 23 Mart günü başlayacağı bilgilendirmesinde bulundu.

Üniversitelerinin tüm fakülte ve birimlerinin 11 Mart - 30 Nisan tarihleri arasına planlanmış oldukları ulusal ve uluslararası tüm etkinlikler iptal edildiğine de açıklamasında vurgu yapan Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, “30 Nisan 2020 tarihine kadar tüm yurtdışı görevlendirmeler ve seyahatler de (üniversite destekli veya kişisel) iptal edilmiştir. Geçtiğimiz 14 gün içinde herhangi bir ülkeye seyahat (üniversite destekli veya kişisel) etmiş olan tüm öğretim üyelerimiz, çalışanlarımız ve öğrencilerimizden Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği önlemler uyarınca Türkiye’ye giriş yaptıkları tarihten itibaren 14 günlük bir izolasyon sürecini tamamlamalarını zorunlu kıldık” dedi.

Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz şunları söyledi: “Ayrıca Üniversitemiz içerisine her blokta kullanabilecek el dezenfektanları yerleştirilmiştir. Bahar Tatili süresince akademik ve idari personelimiz çalışmalarına evden devam edecek olup, bu dönemde tüm üniversite alanlarımızı kapsayacak detaylı bir ortam dezenfektasyonu çalışması gerçekleştirilecektir. Aldığımız tüm önlemler konusunda öğrencilerimizi ve çalışanlarımızı düzenli olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz.”

KADİRHAS ÜNİVERSİTESİ BÖYLE DUYURDU

Kadir Has Üniversitesi, koronavirüsü nedeniye alınan önlemler kapsamında bahar tatilini öne çekti. Üniversite derslere mücbir bir durum oluşmadığı sürece 23 Mart günü başlayacağını duyurdu. Bahçeşehir Üniversitesi'nden gelen açıklamada ise, ''Eğitim-Öğretim sürecimizin aksamaması için 16-30 Mart tarihleri arasında tüm derslerimizi online platformlarda devam ettirme kararı almış bulunmaktayız.'' denildi.



BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ'NDEN AÇIKLAMA



Bahçeşehir Üniversitesi'nden gelen açıklamada ise, ''Eğitim-Öğretim sürecimizin aksamaması için 16-30 Mart tarihleri arasında tüm derslerimizi online platformlarda devam ettirme kararı almış bulunmaktayız. Online derslerimizin programını hafta sonu itibariyle duyuruyor olacağız.'' denildi.









