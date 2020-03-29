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Sebahattin AYDIN/İZMİT (KOCAELİ) (DHA)
Haber Giriş: 29.03.2020 - 16:00,Son Güncelleme:/

Testi pozitif çıkan 8 aylık hamile öğretmen tedavi altında

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Testi pozitif çıkan 8 aylık hamile öğretmen tedavi altında
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Kocaeli'de resim öğretmenliği yapan 8 aylık hamile olan Şeyma Batmaz’ın (25) koronavirüs testi pozitif çıktı. Şeyma Batmaz hastanede tedavi altına alındı.   

Başiskele ilçesi Kullar Mahallesi’nde oturan 8 aylık hamile resim öğretmeni Şeyma Batmaz, rahatsızlanması üzerine Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Koronavirüs belirtilerinin görülmesi üzerine test yapıldı. Şeyma Batmaz’ın yapılan testler sonucu koronavirüs testi pozitif çıktı. Şeyma Batmaz hastanede tedavi altına alındı. 

İzmit’te bir fabrikada çalışan Baturhan Batmaz eşi Şeyma Batmaz’ın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımda bulundu: 

"Arkadaşlar eşimin Kovid 19 testi maalesef pozitif çıktı. Bizle temasta olan arkadaşlar dikkat etsinler. Belirti varsa hemen sağlık kuruluşuna gidin. 112 çalışanları ile hastaneye geçeceğiz. Tek isteğim evinizde durun, dua edin." 

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