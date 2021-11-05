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Çorlu’da ‘Günaydın’ operasyonu: 13 gözaltı

#Tekirdağ#Çorlu#Operasyon
Çorlu’da ‘Günaydın’ operasyonu: 13 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, polisin düzenlediği 'Günaydın' adı verilen asayiş operasyonunda, 13 kişi gözaltına alındı.

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Tekirdağ İl ve Çorlu İlçe Emniyet müdürlükleri ekipleri, Çorlu'nun Hıdırağa Mahallesi'nde şüphelilere yönelik sabah saatlerinde ‘Günaydın' adı verilen operasyonu düzenledi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Murat Tabak’ın katıldığı, Özel Harekat polislerinin de destek verdiği, 300 personelin yer aldığı operasyonda, önceden belirlenen 17 adreste arama yapıldı. Polis kapalı olan bahçe kapılarını açmak için duvar üzerinden atladı. Aramalarda 1 çalıntı motosiklet, 3 ruhsatsız tabanca, halıya sarılı 1 av tüfeği ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 3 araç trafikten menedilirken, 15 araca da 48 bin TL ceza kesildi.

Evlerde arama yapılırken Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekipleri de sokaklarda devriye gezdi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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#Tekirdağ#Çorlu#Operasyon

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