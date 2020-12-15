Çorlu'da fırtına nedeniyle eğitim uçuşları iptal edildi

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü Çorlu'da, fırtına etkili oldu. Hızı saatte yer yer 60 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Atatürk Bulvarı eski devlet hastanesinin bahçesinde bulunan ağaç devrildi. Çorlu Atatürk Havalimanı'ndan yapılması planlanan eğitim uçuşları da iptal edildi.

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi ile Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesindeki balıkçılar denize açılamadı. Kıyıköy Balıkçı Kooperatifi Başkanı Şaban Turan, fırtına nedeniyle denize açılamadıklarını belirterek, "Havanın fırtına karayel olması nedeniyle balıkçılarımız denize açılamadı. Havaların düzelmesini bekleyeceğiz. Havalar düzelince tekrar balığa çıkacağız. Şu anda sarıkanat bol bereketli güzel inşallah böyle gider" dedi.