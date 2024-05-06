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Çorlu’da apartman dairesinde patlama: Bina deprem gibi yerinden oynadı

Güncelleme Tarihi:

#Tekirdağ#Çorlu#Patlama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 09:58

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi ağır yaralandı.

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Çorlu’nun Cemaliye Mahallesi Egem Sokak’ta, 5 katlı Kiraz Apartmanı’nın en üst katında saat 09.00 sıralarından patlama oldu. Patlamada dairede hasar oluştu, içeride bulunan 1 kişi ağır yaralandı. Apartmandaki diğer dairelerin de camları kırılırken, ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çorlu’da apartman dairesinde patlama: Bina deprem gibi yerinden oynadı

Apartmanda oturan İsmail Dişçi, “Patlamayla birlikte bina deprem gibi oynadı yerinden” dedi.

Çorlu’da apartman dairesinde patlama: Bina deprem gibi yerinden oynadı

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Ekipler, patlamanın nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.

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#Tekirdağ#Çorlu#Patlama

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