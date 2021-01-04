Cordova’nın asansör saati 99 yıl sonra zamanı yakaladı

CORDOVA Ailesi, 1492’de İspanya’nın İber Yarımadası’ndan İstanbul’a göç etti. Ailenin devamı olan Haham Nesim Cordova’nın müzisyen oğlu Moşe Cordova, 1922 yılında Meşrutiyet Caddesi’ndeki Cordova Kardeşler Apartmanı’nı inşa ettirdi. Apartmanın asansörü İtalyan firması Stigler’e yaptırıldı ve gemiyle İstanbul’a getirildi. Moşe Cordova özel asansör istediği için, kabine Gustav Becker’in 1847’de kurduğu saat firması GB’nin ender ürünlerinden biri yerleştirildi. Cordova Ailesi, 1948’de İsrail’e göç etti. İstanbul’un tek saatli asansörüne sahip bina, yıllar içerisinde birçok aileye ev sahipliği yaptı.

MİMAR FARK ETTİ

Mimar Seda Özen Bilgili, İstanbul’daki tarihi yapılarla ilgili hazırladığı bir belgeselde Cordova Kardeşler Apartmanı’ndaki çalışmayan saati fark etti. Mimar Bilgili, çalışmayan saatle ilgili Türkiye’de ‘saray saatçisi’ olarak bilinen Recep Gürgen’e ulaştı. 74 yaşındaki Recep Gürgen, tarihi saati restore etti ve asansör kabinindeki yerine yerleştirdi. Gürgen, “İnsanlar evden çıkarken saate bakarlardı. Kol saatleri de çok yaygın değildi. Bu saat ise ince düşünülerek asansöre yerleştirilmiş” dedi







İSTANBUL’DA İLK KEZ GÖRDÜM



Mimar Seda Özen Bilgili saatin öyküsünü şöyle anlattı: “Birçok tarihi apartmanda inceleme yaptım. Asansör kabininde gördüğüm ilk saat bu oldu. Ayrıca ilk kez gördüğüm bir asansör kabini. Bu nedenle dikkatimi çekti. Apartman sakinleri saatin uzun yıllardır çalışmadığını söyledi. Ben de bunu Beyoğlu Kent Konseyi’nin desteğiyle tamir ettirdim. Muhtemelen hiç tadilat görmemiş. 100 yıl sonra ilk restorasyonunu biz yaptırdık. Apartman sakinleri bu tarihi saatle ilgilenmemiş.”