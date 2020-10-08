MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇöpte pompalı tüfek bulundu
GeriGündem Çöpte pompalı tüfek bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)
Haber Giriş: 08.10.2020 - 17:02 | Son Güncelleme:

Çöpte pompalı tüfek bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çöpte pompalı tüfek bulundu
Abone Olgoogle-news

ANTALYA’da belediye temizlik ekipleri tarafından çöp konteyneri içerisinde pompalı tüfek bulundu. Pompalı tüfek, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne gönderildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’nde meydana geldi. Bölgede temizlik çalışması yapan Kepez Belediyesi Temizlik Hizmetleri’ne bağlı ekipler, çöpler arasında pompalı tüfek olduğunu fark etti. İşçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine harekete geçen polis, incelemenin ardından aldığı tüfeği, polis merkezine götürdü. Tüfek, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne gönderildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle