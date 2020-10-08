Çöpte pompalı tüfek bulundu

Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’nde meydana geldi. Bölgede temizlik çalışması yapan Kepez Belediyesi Temizlik Hizmetleri’ne bağlı ekipler, çöpler arasında pompalı tüfek olduğunu fark etti. İşçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine harekete geçen polis, incelemenin ardından aldığı tüfeği, polis merkezine götürdü. Tüfek, incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne gönderildi.