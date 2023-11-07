Çöpe atılan bebekten güzel haber: Sağlığı iyiye gidiyor

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Edinilen bilgiye göre, 2 Kasım tarihinde Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak üzerinde vatandaşlar tarafından çöp poşetine sarılı vaziyette çöp konteynerinin yanına bırakılmış halde yeni doğan bebek bulundu. Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebek, yeni doğan yoğun bakım ünitesinde entübe edilerek tedavi altına alındı. İleri tetkik ve tedavi için Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edilen bebek, buradaki tedavisinin her geçen gün iyiye gittiği öğrenildi.

Her geçen gün durumunun iyiye gittiği belirtilen bebeğin, entübe cihazından ayrıldığı ve normal beslenmesine başlanıldığı öğrenildi.