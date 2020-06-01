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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 01.06.2020 - 14:53,Son Güncelleme:

Çöp konteyneri hırsızlığı kamerada

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Çöp konteyneri hırsızlığı kamerada
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ANKARA'da, kimliği belirsiz 3 kişinin çöp konteynerini kamyonete yükleyerek götürmesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Yenimahalle ilçesinde bulunan İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki caddede meydana geldi. Kimliği belirsiz 3 kişi, cadde üzerinde bulunan Yenimahalle Belediyesi'ne ait çöp konteynerini plakası belirlenemeyen kamyonete yükledi. Şüpheliler, daha sonra kamyonetle uzaklaştı. Hırsızlık anı, fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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