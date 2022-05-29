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Çöp evden servet çıktı

#Bursa#Osmangazi#Çöp Ev

Bursa’da zabıta ekipleri, temizlik için gittikleri çöp evden 112 bin lira nakit ve 6 bin 100 dolar çıkınca şok yaşadı. Bulunan paralar polis eşliğinde ev sahibi yaşlı kadının banka hesabına yatırıldı.

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Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde çöp ev ihbarı üzerine evi temizlemek için zabıta ekipleri görevlendirildi. Mahalle muhtarı ve polis nezaretinde Nebibe Ç.'nin (74) evine giden zabıta ekipleri, evden 3 kamyon çöp çıkardı.

Osmangazi Belediyesi'ne bağlı temizlik ekipleri evde yaklaşık 10 kamyon daha çöp olduğunu aktarırken, aynı evin 4 ay önce de temizlendiğini ve 2 kamyon çöp çıkarıldığını belirttiler.

Çöp evden servet çıktı

Evden çıkarılan çöpleri kontrol eden zabıta ekipleri, naylon poşet içerisine sarılı yüklü miktarda para buldu. Ekipler, poşete sarılı olarak buldukları yüklü miktarda Türk Lirası ve dolarları görünce şoka uğradı.

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Mahalle muhtarı, zabıta ve polis ekiplerinin yaka kamerasıyla kayıt altına aldıkları temizlik işleminden sonra bulunan parayı 4 zabıta personeli 15 dakikada saydı. Çöp evden çıkarılan yaklaşık 112 bin Türk Lirası ve 6 bin 100 dolar için kamera kaydı eşliğinde tutanak tutuldu.

Çöp evden servet çıktı

Evindeki çöpler temizlenen yaşlı kadın, parasını isteyerek zabıta ve polis ekiplerine direndi. Ekiplerin temizlediği evinden ayrılmak istemeyen yaşlı kadın, polis aracına bindirilerek banka şubesine götürüldü. Bankada tekrar sayılan para yaşlı kadının emekli maaşı aldığı banka şubesindeki hesabına yatırıldı. Nebibe Ç., bankadaki işlemlerin ardından evine bırakıldı.

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#Bursa#Osmangazi#Çöp Ev

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