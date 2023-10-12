×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Çöp evden dram çıktı! Yaşlı kadının sözleri yürekleri dağladı... Neden yaptığını böyle anlattı

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Çöp Ev#Adana Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2023 10:01

Adana’da yaşayan 78 yaşındaki bir kadının evi, çöplüğe dönüştü. Komşuların CİMER’e şikayeti üzerine yetkililer tarafından temizlenen evden 2 kamyon çöp çıktı. Yaşlı kadın, “Eşim öldükten sonra yalnız kaldım. Tek benim evim böyle değil. Ekipler herkesin evini temizliyor” dedi. Evin duvarında 1983 yılına ait takvimin asılı olduğu görüldü.

Haberin Devamı

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde yaşayan 78 yaşındaki Yıldız Özgen’in eşi Mehmet, 20 sene önce hayatını kaybetti. Eşinden birçok apartman dairesi kalan yaşlı kadın Reşatbey Mahallesi Çekmegil Apartmanı’nda oturmaya başladı.

Çöp evden dram çıktı Yaşlı kadının sözleri yürekleri dağladı... Neden yaptığını böyle anlattı

SON ZAMANLARDA ŞİKAYETLER ARTTI

İlk yıllarda hiçbir sorunu olmayan Özgen’in son yıllarda yaşa bağlı ortaya çıkan ‘Alzheimer’ hastalığı nedeniyle evi adeta çöp eve dönüştü. Son aylarda ise kokudan şikayet eden apartman sakinleri CİMER’e yazarak konuyu bildirdi.

Çöp evden dram çıktı Yaşlı kadının sözleri yürekleri dağladı... Neden yaptığını böyle anlattı

Haberin Devamı

Seyhan Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri de dün eve gelerek yaşlı kadını ikna etti ve belediyenin temizlik ekibi evi temizledi.

Çöp evden dram çıktı Yaşlı kadının sözleri yürekleri dağladı... Neden yaptığını böyle anlattı

2 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Evden 2 kamyon çöp çıkarken evin duvarında 1983 yılına ait takvimin asılı olduğu, birçok eşyanın da eski olduğu görüldü.

Çöp evden dram çıktı Yaşlı kadının sözleri yürekleri dağladı... Neden yaptığını böyle anlattı

“NASIL OLDU BÖYLE HATIRLAMIYORUM”

Evi temizlenirken gazetecilere konuşan Yıldız Özgen, “Eşim çok uzun yıllar önce vefat etti. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Kimsem yok. Bu çöp tek benim evimden çıkmadı. Ekipler herkesin evini temizliyor. Nasıl oldu böyle hatırlamıyorum” dedi.

Çöp evden dram çıktı Yaşlı kadının sözleri yürekleri dağladı... Neden yaptığını böyle anlattı


Öte yandan apartman sakinleri yaşlı kadının maddi durumunun çok iyi olduğunu ancak ‘Alzheimer’ hastalığına yakalandıktan sonra evinin bu hale geldiğini, kimsesi olmadığı içinde bir başına hayata tutunmaya çalıştığını söyledi.

Haberin Devamı

Çöp evden dram çıktı Yaşlı kadının sözleri yürekleri dağladı... Neden yaptığını böyle anlattı

Çöp evden dram çıktı Yaşlı kadının sözleri yürekleri dağladı... Neden yaptığını böyle anlattı

Çöp evden dram çıktı Yaşlı kadının sözleri yürekleri dağladı... Neden yaptığını böyle anlattı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Çöp Ev#Adana Haberleri

BAKMADAN GEÇME!