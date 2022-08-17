‘Çöp ev’de bulunan Muhammet’ten sevindiren haber... 22 gün sonra taburcu edildi

Haberin Devamı

Tedavi sürecinde 20 kiloya kadar ulaşan Cem Muhammet, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından hastaneden alındı. Adresi gizli tutulan bir eve yerleştirilen Cem Muhammet’in psikolojik ve gelişimsel süreciyle ilgili tedavisinin devam edeceği, düzenli kontrol edileceği öğrenildi.



Cem Muhammet, Bursa’da 21 Temmuz’da boşaltılmak istenen ‘çöp ev’deki kilitli odada, teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulmuştu. Kardeşinin oğlu Cem’e bebekliğinden beri annesinin baktığını, ölünce de kendi yanına aldığını söyleyen Kamuran Pınar A. gözaltına alınıp tutuklanmıştı.