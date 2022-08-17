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‘Çöp ev’de bulunan Muhammet’ten sevindiren haber... 22 gün sonra taburcu edildi

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Çöp Ev#Akdeniz Üniversitesi
‘Çöp ev’de bulunan Muhammet’ten sevindiren haber... 22 gün sonra taburcu edildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 07:00

Bursa’daki ‘çöp ev’den kurtarılan Cem Muhammet A. (9), Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi’ndeki tedavisinin 22’nci gününde taburcu edildi.

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Tedavi sürecinde 20 kiloya kadar ulaşan Cem Muhammet, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından hastaneden alındı. Adresi gizli tutulan bir eve yerleştirilen Cem Muhammet’in psikolojik ve gelişimsel süreciyle ilgili tedavisinin devam edeceği, düzenli kontrol edileceği öğrenildi.

Cem Muhammet, Bursa’da 21 Temmuz’da boşaltılmak istenen ‘çöp ev’deki kilitli odada, teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulmuştu. Kardeşinin oğlu Cem’e bebekliğinden beri annesinin baktığını, ölünce de kendi yanına aldığını söyleyen Kamuran Pınar A. gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

 

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#Bursa#Çöp Ev#Akdeniz Üniversitesi

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