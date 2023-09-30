Contemporary İstanbul'u su bastı: Eserler zarar gördü

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Sabah'ın haberine göre, yerli ve yabancı 69 sanat galerisinin katılımıyla Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen sanat fuarında İstanbul'daki yoğun yağış nedeniyle su baskını rezaleti yaşandı ve birçok galeriyi su bastı.

GALERİ SAHİPLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Su baskını nedeniyle sergilenen eserlerin kullanılamayacak hale geldiği ve bazı GALERİ sahiplerinin çaresizlikten ağladığı gözlendi. Su baskını sırasında ziyaretçilere bilet satışlarının devam etmesi ise tepkilere neden oldu. Öte yandan ziyaretçilerin su baskını olan alanlardan uzaklaştırılmadığı da belirtildi.

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YÖNETİME TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Contemporary İstanbul yönetiminin hiçbir zararı karşılamayacağını açıklaması ise sanat galerisinin tepkilerine neden oldu. su baskını yaşandığı andan itibaren hiçbir önlem almayan Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli'ye tepkiler çığ gibi büyüdü.