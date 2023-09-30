×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Contemporary İstanbul'u su bastı: Eserler zarar gördü

Güncelleme Tarihi:

#Contemporary İstanbul#Su Baskını#Galeri
Contemporary İstanbulu su bastı: Eserler zarar gördü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2023 17:57

Dünyanın dört bir yanından galeri, sanatçı ve sanatseveri bir araya getiren Contemporary İstanbul'un 18. edisyonu, Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluştu. 69 sanat galerisinin katılımıyla gerçekleştirilen fuar alanında su baskını yaşandı. Contemporary İstanbul yönetiminin hiçbir zararı karşılamayacağını açıklaması ise sanat galerisinin tepkilerine neden oldu.

Haberin Devamı

Sabah'ın haberine göre, yerli ve yabancı 69 sanat galerisinin katılımıyla Tersane İstanbul'da gerçekleştirilen sanat fuarında İstanbul'daki yoğun yağış nedeniyle su baskını rezaleti yaşandı ve birçok galeriyi su bastı.

 

Contemporary İstanbulu su bastı: Eserler zarar gördü

GALERİ SAHİPLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Su baskını nedeniyle sergilenen eserlerin kullanılamayacak hale geldiği ve bazı GALERİ sahiplerinin çaresizlikten ağladığı gözlendi. Su baskını sırasında ziyaretçilere bilet satışlarının devam etmesi ise tepkilere neden oldu. Öte yandan ziyaretçilerin su baskını olan alanlardan uzaklaştırılmadığı da belirtildi.

Haberin Devamı

YÖNETİME TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Contemporary İstanbul yönetiminin hiçbir zararı karşılamayacağını açıklaması ise sanat galerisinin tepkilerine neden oldu. su baskını yaşandığı andan itibaren hiçbir önlem almayan Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli'ye tepkiler çığ gibi büyüdü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Contemporary İstanbul#Su Baskını#Galeri

BAKMADAN GEÇME!