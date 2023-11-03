‘Comanchero’lara diz çöktürüldü... Interpol o çetenin peşindeydi

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Tüm dünyada kötü şöhreti dilden dile yayılan ve üyeleri dışında herkese korku salan Comanchero çetesi, 1968 yılında Avustralya’nın Sidney kentinde kuruldu. Aslen İskoçyalı olan William George Ross, ünlü aktör John Wayne’nin ‘The Comancheros’ filmini izledikten sonra çetesine Comanchero ismini koydu. Çetenin merkezi yaptığı bir gece kulübünün duvarına da baş düşman saydığı narkotik polislerinin öldürülmesine salık veren bir yazı astı. William George Ross, Comanchero’yu 1982 yılının sonuna kadar yönetti. Ancak çete kendi arasında iktidar savaşına girmişti. İkinci adam durumundaki Anthony Mark Spencer beraberindeki bir grup motosikletliyle ayrılarak ikinci bir Comanchero çetesi kurdu. Spencer o yıl ABD’ye gittiğinde Teksas’ın ünlü motosiklet çetesi Bandidos’u ziyaret etti ve iki çete birlikte uyuşturucu ticareti yapmaya başladı. Comanchero artık Amerika’ya da yayılmıştı.

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‘CEHENNEM MELEKLERİ’YLE SAVAŞA GİRDİLER

Ancak 2 yıl sonra işler değişti. Comanchero ve Bandidos arasında çatışmalar çıktı. İki çeteden de çok sayıda kişi öldürüldü. Comanchero bir diğer büyük savaşını da hakkında dizi bile çekilen Hells Angels (Cehennem Melekleri) grubuyla yaşadı. İki çete 22 Mart 2009’da Sidney Havalimanı’nda çatışmaya girdi. Kasım 2011’de Comanchero’nun başında bulunan Mick Hawi, cinayet suçundan cezaevine girdi. Şubat 2018’de de Rockdale’de bir spor salonunun dışında arabasında otururken 37 yaşında vurularak öldürüldü. Mick Hawi’nin öldürülmesinin ardından Mark Douglas Buddle çetenin lideri olduğunu ilan etti. Çete gücüne güç katmış ve küresel bir organize suç örgütü haline gelmişti. Çete acımasızlığı ve kendi aralarında oluşturdukları katı hiyerarşiyle nam salmıştı. Çetenin belirlediği kriterlerin dışına çıkan üyeleri kötü bir son bekliyordu. Çete, uluslararası boyutta uyuşturucu ticareti, adam öldürme, silahlı yağma, kundaklama, adam kaçırma ve suçtan elde edilen gelirin aklanması olaylarını gerçekleştiriyordu. Buddle, Avustralya’da polisinin hedefindeydi. Rakip çetelerle de savaş devam ediyordu. Buddle, bu nedenlerle çareyi ülkeden kaçmakta buldu. Kırmızı Bülten’le dünya çapında aranırken izi KKTC’de bulundu. 2022 yılında KKTC’de yakalandı ve Avustralya’ya iade edildi. Buddle’ın yakalanmasının ardından çeteyi ‘Reis’ lakaplı Hakan Ayık ve Duax Hohepa Ngakuru yönetmeye başladı.

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Çete ismini John Wayne’nin başrolünde olduğu ‘The Comancheros’ filminden alıyor.

Çete üyelerinin neredeyse tamamı karıştıkları suçlar nedeniyle Interpol’ün kırmızı bülten listesindeydi. Çete hem doğup büyüdüğü Avustralya hem de ABD makamlarınca iyice sıkıştırılınca ve rakip çetelerle ölümcül savaşlara girince yönetimi Türkiye ve KKTC’ye taşıdı. Çete üyeleri artık uyuşturucu kaçakçılığını Türkiye üzerinden organize ediyordu. Çete, Güney Amerika’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Güney Kore ve Güney Afrika üzerinden Avustralya, Hollanda ve Hong Kong’a ulaştırmaya çalışıyor ve küresel çapta işledikleri suçlardan elde ettikleri geliri Türkiye’de aklamaya çalışıyorlardı. Çete sadece uyuşturucu kaçakçılığı yapmıyor, aynı zamanda başta Çeşme olmak üzere bazı turistik bölgelerde haraç da kesiyordu. Kendilerine karşı çıkanlara karşı silahlı saldırı ve yağma olaylarına karışmaktan çekinmiyorlardı. Interpol zaman zaman bazı çete üyelerinin Türkiye’de olduğu bilgisini geçiyordu. Çeteyi Hakan Ayık’la birlikte yöneten Duax Hohepa Ngakuru geçen ocak ayında Sarıyer’de gözaltına alındı ancak daha sonra serbest kaldı.

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AYLAR SÜREN TAKİBİN SONUNDA ŞAFAK OPERASYONU

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeteye yönelik amansız takibini sürdürdü. Aylar süren takibin ardından dün sabah harekete geçildi. Operasyonda, ABD, Avustralya, Yeni Zelanda güvenlik makamlarının kırmızı bültenle aradığı Hakan Ayık, Duax Hohepa Ngakuru, Hakan Arif Tavukçu, Barış Tükel, Erkan Yusuf Doğan ile mavi bültenle aranan Jimmy Avaijan, Sibel Arif ve Alp Öztürk’ün de arasında bulunduğu 37 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Çete üyeleri, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma, uluslararası uyuşturucu madde ticareti, suçtan elde edilen malvarlığını aklamak’ suçlarından sorguya alındı.

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4.5 MİLYAR TL’LİK MAL VARLIKLARINA EL KOYULDU

- Çeteye yönelik takipte, MASAK raporları doğrultusunda 55 şüpheli kişiye ait yaklaşık 4.5 milyar TL değerindeki malvarlıklarına İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği’nce el koyuldu. El koyulanların banka hesapları, taşınmazlar, araçlar ve 22 şirkete ait ortaklık payları olduğu belirtildi.

HAKAN AYIK... FACEBOOK GANGSTERİ

- Hakan Ayık Avustralya’da 1979 yılında dünyaya gelmişti. Babası gençken ölmüş, ailesinden uyuşturucu sorunu yaşayanlar olmuş ve erkek kardeşi hapse girmişti. 2000’li yıllarda Comanchero çetesine katılmıştı. Küresel bir ağın önemli bir aktörü haline gelen Hakan Ayık o dönemde Sidney’de barların önemli bir bölümünü elinde tutuyordu. Servetinin 1.2 milyar dolar olduğu tahmin edilen Ayık, Dubai, Hindistan ve Hong Kong’da lüks bir yaşam sürüyordu. 2010 yılına gelindiğinde, lüks yaşamını Facebook’taki sayfasında paylaşmaya başladı. Gündemde olmayı seviyordu. Adı bir anda ‘Facebook Gangsteri’ne çıktı. Aynı yıl Interpol tarafından aranırken KKTC’de yakalandı ancak daha sonra kefaletle salıverildi.

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