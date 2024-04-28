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Çöl tozu gidiyor yağmur geliyor

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#Meteoroloji Genel Müdürlüğü#Marmara#Çöl Tozu
Çöl tozu gidiyor yağmur geliyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 07:00

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yeni hava durumu raporuna göre Afrika’dan gelen ve özellikle güney illerini griye boyayan çöl tozu etkisini yitiriyor. Önümüzdeki haftadan itibaren yurt genelinde yağışlı hava etkili oluyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Toroslar, İç Anadolu (Eskişehir), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Erzurum, Erzincan, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Çöl tozu gidiyor yağmur geliyor

SICAKLIK DÜŞECEK

Hava sıcaklığı Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken önümüzdeki hafta yurdun tamamında yağış görülecek.

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Yağışların kuzey ve iç kesimlerde genellikle yağmur, yer yer sağanak, kalan kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Salı günü rüzgârın Marmara’nın güneybatısı ile Ege’nin kuzeyinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli eseceği öngörülüyor. Yeni haftada hava sıcaklıkları yağışlı sistemle birlikte bir miktar düşerek mevsim normalleri civarında seyredecek.

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#Meteoroloji Genel Müdürlüğü#Marmara#Çöl Tozu

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