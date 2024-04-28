Çöl tozu gidiyor yağmur geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Toroslar, İç Anadolu (Eskişehir), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile İstanbul, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Erzurum, Erzincan, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK DÜŞECEK

Hava sıcaklığı Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken önümüzdeki hafta yurdun tamamında yağış görülecek.

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Yağışların kuzey ve iç kesimlerde genellikle yağmur, yer yer sağanak, kalan kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Salı günü rüzgârın Marmara’nın güneybatısı ile Ege’nin kuzeyinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli eseceği öngörülüyor. Yeni haftada hava sıcaklıkları yağışlı sistemle birlikte bir miktar düşerek mevsim normalleri civarında seyredecek.