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Çöken iskelede telefonunu kaybetmişti... iPhone 13 davasını kazandı

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#İSTANBUL#Arnavutköy#Danış Restaurant
Çöken iskelede telefonunu kaybetmişti... iPhone 13 davasını kazandı
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2024 07:00

İSTANBUL Arnavutköy’deki Danış Restaurant’ın kaçak iskelesi, 23 Aralık 2022 gecesi çökmüş, müşteriler de denize düşmüştü. İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne açılan davaya göre, Buğra K. de restoranda denize düşenlerden biriydi.

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Denize düştüğünde başta iPhone 13 marka cep telefonu olmak üzere bazı eşyaları kayboldu. Buğra K. olayda yaralandığına dair rapor alarak mekândan şikâyetçi oldu. Buğra K. cep telefonu ücreti olan 28 bin 427 TL’nin karşılanması için de restoran işletmecilerine icra takibi başlattı. Ancak işletme itiraz ettiği için icra kararı durduruldu. Buğra K. de bunun üzerine avukatı aracılığıyla dava açtı. Davaya cevap veren Danış Restoran ise dava konusu olayda hiçbir kusurunun bulunmadığını belirtti.

MAHKEME HAKLI BULDU

İstanbul Tüketici Mahkemesi’nde görülen davada geçtiğimiz günlerde karar açıklandı. Buğra K.’yı haklı bulan mahkeme, davalı işletmenin icra müdürlüğüne yaptığı icra takibe itirazını reddetti. Buğra K.’nın 28 bin 427 liralık icra takibinin devamına karar veren mahkeme, ayrıca davalı işletmeyi yüzde 20 icra inkâr tazminatı ödemeye hükmetti.

 
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#İSTANBUL#Arnavutköy#Danış Restaurant

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