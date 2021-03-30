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HaberlerGündem Haberleri'Çok yüksek riskli' Konya'da 2 eğlence mekanına baskın! 37 kişiye 233 bin lira ceza
GeriGündem 'Çok yüksek riskli' Konya'da 2 eğlence mekanına baskın! 37 kişiye 233 bin lira ceza
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Adem YILDIZ/KONYA (DHA)
Haber Giriş: 30.03.2021 - 11:52 | Son Güncelleme:

'Çok yüksek riskli' Konya'da 2 eğlence mekanına baskın! 37 kişiye 233 bin lira ceza

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'Çok yüksek riskli' Konya'da 2 eğlence mekanına baskın! 37 kişiye 233 bin lira ceza

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı risk haritasında 'çok yüksek riskli' il olarak kırmızı kategoride yer alan Konya'da polis ekipleri, 2 eğlence mekanına baskın düzenledi. Sokağa çıkma kısıtlaması ile sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 37 kişiye, 233 bin 100 lira ceza uygulandı.

Selçuklu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'çok yüksek riskli' iller arasındaki kentte, sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde kurallara uyulmayan mekanları tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Musalla Bağları Mahallesi'ndeki Gülyurdu Sokak ve İhsaniye Mahallesi, Harmankaya Sokak'ta bulunan 2 iş yerinin açık olduğu tespit edildi.

Operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kadınların da bulunduğu 37 kişinin, alkol ve müzik eşliğinde eğlendiğini belirledi. İş yeri sorumluları Müslüm K. ve Sefa K., haklarında 'mühür bozma' ile 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçlarından adli işlem başlatılmak üzere gözaltına alındı.

Eğlence mekanlarındaki 37 kişiye ise İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 'sokağa çıkma kısıtlaması ile sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal etmek'ten 233 bin 100 lira ceza kesildi.

Çok yüksek riskli Konyada 2 eğlence mekanına baskın 37 kişiye 233 bin lira ceza

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