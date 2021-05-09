Çok yaşa kaptan

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde amatör balıkçı Ömer Baydak ve arkadaşı Hakan Karaduman, tam kapanmadan birkaç gün önce tekneyle balık avlamak için denize açıldı.

Bu sırada Baydak ve Karaduman, kıyıya yakın alanda denizde ağlara dolanan Caretta caretta’yı fark etti. Tekneyle Caretta caretta’ya yaklaşan Baydak, elindeki bıçak ile ağları parçalayarak hayvanı kurtarıp denize bıraktı. Bu sırada Hakan Karaduman da cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti.

Baydak'ın 'Dur bir tanem, tamam gülüm' diye seslenmesi ilgi çekti. Baydak, bırakılan ağların deniz canlıları için hayati bir tehdit olduğunu belirterek, “Buralara ağ atılmaması lazım. Bu bizim en büyük kanayan yaramız. Ruhsatlı balıkçılar böyle acemilik yapmazlar. Amatör ve otel çalışanlarının bilinçsizce ağ atmalarından kaynaklanıyor. Sıkıntı bu. Buraların korunması lazım. Sadece Caretta caretta’lar değil insanlar ve çocuklar da takılabilir” dedi.

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