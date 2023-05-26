Çok uçtum yorgunum... Kara sırtlı martı 2.809 km kanat çırptı

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HER yıl milyonlarca kuş, üreme mevsiminden sonra besin, iklim koşulları gibi nedenlerle kilometrelerce yol kat ediyor. Türkiye göç yollarından Akdeniz-Karadeniz rotası içerisinde yer alıyor ve Asya, Avrupa, Afrika arasında göçmen kuş türleri için kara köprüsü görevini yapıyor. Kuşların doğası üzerine artan merak duygusu, çok sayıda araştırmanın da temelini oluşturuyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, bu araştırma ve sonuçlarıyla ilgili Hürriyet’e çarpıcı bilgiler verdi:

4 HALKALAMA İSTASYONU

“Kuş halkalama çalışmalarının, ornitoloji (kuş bilimi) araştırmalarında önemli bir yer tuttuğu Türkiye’de, ilkbahar ve sonbahar göç dönemlerinde halkalama çalışmalarının yürütüldüğü dört istasyon (Cernek-Samsun, Aras-Iğdır, Boğazkent-Antalya, Eymir-Ankara) bulunuyor. Halkalama yöntemi ile temelde kuşların göçleri (kuş türlerinin göç stratejileri, konaklama, kışlama ve üreme alanları, göç takvimleri, fizyolojileri) ve popülasyon dinamikleri (kaç yıl yaşadıkları, üreme başarıları, hayatta kalma başarıları, ilk üreme yaşları, kaç yaşına kadar üremeye devam ettikleri, genç bireylerin dağılma oranları) araştırılıyor.

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FİNLANDİYA’DAN GELDİ

Halkalama istasyonlarında 2022 yılında 27 bin 780 kuş halkalandı. 15 ayrı türden 35 kuşa ait geri bildirim verisi elde edildi. En eski geri bildirim 10 yıl önce FİNLANDİYA’da halkalanmış olan kara sırtlı martıya ait. Bu martı 10 yıl sonra Türkiye’de ilk halkalandığı noktadan 2 bin 809 kilometre uzakta canlı olarak görüntülendi. Yine 2022 yılında bir turnaya ve bir bozkır kartalına verici takılarak izlenmeye başlandı.”