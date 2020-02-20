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DHA
Haber Giriş: 20.02.2020 - 09:23,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Rusya ve ABD zırhlı araçları Suriye'de karşı karşıya geldi.. Çok konuşulacak görüntü!

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Suriye’den gelen son dakika görüntüleri şaşkına çevirdi. Kamışlı’da ABD askerleri kullandıkları zırhlı aracı Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı. O anlar an be an görüntülendi.

Suriye’nin kuzeyindeki Kamışlıda ABD askerleri kullandıkları zırhlı aracı Rus askeri polis aracının önüne kırdı. O anlar saniye saniye amatör kameralarca kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Rus aracının önce yolun soluna doğru ilerlediği, ABD askeri aracının da sola manevra yaptığı görüldü. Daha sonra, ABD askeri aracı sağa doğru manevra yapan Rus askeri aracının önüne kırarak yoldan çıkmasına neden oldu. O anlar ise amatör kameralara yansıdı.

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